Attentato a Gerusalemme, 2 morti e 8 feriti

il conflitto

GERUSALEMME Due israeliani (tra cui una ragazza di 16 anni) sono rimasti uccisi ed altri otto sono stati feriti nell’attentato avvenuto oggi a Gerusalemme. Lo ha riferito il capo della polizia cittadina, Doron Turgeman. I due attentatori, due palestinesi di Gerusalemme est, sono arrivati in automobile: sono subito scesi impugnando un fucile M-16 ed una pistola ed hanno aperto il fuoco. Turgeman ha aggiunto che sono stati uccisi dall’intervento immediato di due soldati che erano presenti sul posto e di un civile. La polizia resta in massima allerta a Gerusalemme est dove si nota grande fermento dopo la liberazione di detenuti palestinesi nel contesto della tregua con Hamas.

Hamas conferma, accordo per settimo giorno di tregua

Hamas ha confermato stamattina che è stato raggiunto un accordo per «prolungare la tregua per un settimo giorno”. Lo riportano i media internazionali, citando un comunicato del movimento islamista palestinese. In precedenza le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano scritto in un post sul loro account X che la tregua a Gaza continuerà “alla luce degli sforzi dei mediatori per portare avanti il processo di rilascio degli ostaggi».

Gaza: Israele, da Hamas nuova lista ostaggi che libera oggi

Il governo israeliano ha annunciato stamattina di aver ricevuto una nuova “lista” di nomi di donne e bambini tenuti in ostaggio nella Striscia di Gaza che saranno rilasciati durante la giornata in cambio di prigionieri palestinesi, in conformità con l’accordo di tregua con il movimento islamista palestinese Hamas.

