Calcioscommesse a Benevento, coinvolto anche Forte del Cosenza

l’indiscrezione

L’ombra del calcioscommesse piove sul Benevento, ma con riflessi anche sul Cosenza Calcio. Secondo quanto riferisce “Il Mattino” in edicola, infatti, ieri la Guardia di Finanza avrebbe notificato avvisi di garanzia a carico di quattro calciatori, di cui tre ex giallorossi che militano in Serie B. Si tratta di Massimo Coda ora alla Cremonese, Gaetano Letizia della Feralpi Salò ma anche l’attuale giocatore del Cosenza, Francesco Forte e un atleta del Benevento, Christian Pastina. Al centro ci sarebbe un giro di scommesse, con puntate che sarebbero stata effettuate dal conto di Letizia. Ancora non sono arrivate conferme o smentite ufficiali, né dal club silano e neanche dallo stesso giocatore.