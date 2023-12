Vibo, un peschereccio affonda nel porto – FOTO

Il fatto

VIBO VALENTIA Un peschereccio è affondato alle prime ore del giorno all’interno del porto di Vibo Valentia. L’evento è stato segnalato alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Vibo Marina che ha inviato personale in porto e l’uscita della Motovedetta di turno per appurare i fatti e coordinare le operazioni necessarie alla salvaguardia della vita umana in mare e contenimento dell’eventuale inquinamento.







Al termine dei controlli, l’Autorità marittima, ha diffidato formalmente l’Armatore del Motopesca prontamente contattato per porre in essere ogni azione finalizzata ad impedire ogni forma di inquinamento del mare causato dall’eventuale fuoriuscita di idrocarburi dal peschereccio.

L’Armatore ha contattato prontamente la ditta Castalia, già presente con un proprio mezzo disinquinante nel porto di Vibo Marina, che ha provveduto a mettere in sicurezza lo specchio acqueo interessato mediante il posizionamento di panne galleggianti.

La Capitaneria di Porto, comunica, che vigilerà su quanto avvenuto fino al recupero del peschereccio affondato che, salvo motivi ostativi, avverrà nella giornata di domani.

