Metsola in Calabria, prima visita alla Cittadella con Occhiuto – FOTO

l’appuntamento

CATANZARO È arrivata, come previsto, alla Cittadella regionale la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in visita istituzionale in Regione Calabria. Metsola è stata accolta dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto e ha quindi visitato la Control Room dell’Operazione “Tolleranza Zero”, il programma attraverso il quale la Regione Calabria controlla il territorio con i droni per contrastare gli incendi e monitorare il mare.

In chiusura di serata la presidente Metsola incontrerà i membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione dell’Italia meridionale per un saluto. Domani, con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e con il presidente Occhiuto, inaugurerà la nuova Centrale operativa regionale del 112, il Numero di emergenza unico europeo (Nue) che i cittadini potranno utilizzare anche in Calabria per chiamare ad esempio un’ambulanza, i vigili del fuoco o le forze dell’ordine. La centrale è stata allestita al piano terra della Cittadella. (redazione@corrierecal.it)





Notizia in aggiornamento