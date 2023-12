«Sentimenti di riconoscenza e ammirazione al Corpo dei Vigili del Fuoco, eccellenza italiana»

il messaggio

CATANZARO “L’intera Nazione rende omaggio con sentimenti di riconoscenza e ammirazione al Corpo dei Vigili del Fuoco, un’eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo per la grande specializzazione, la professionalità, il coraggio, la generosità e la straordinaria umanità con cui i suoi uomini e le sue donne prestano soccorso alla popolazione, dalle più piccole emergenze quotidiane agli scenari di intervento più complessi e impegnativi, come durante i terremoti e le altre calamità naturali. Dalle alluvioni in Emilia Romagna e in Toscana al terremoto in Turchia, solo per citare i più impegnativi impegni più recenti, i nostri Vigili del fuoco sono stati un punto di riferimento saldo nelle operazioni dirette a salvare vite umane, a ripristinare condizioni di sicurezza sui territori, a dare alla popolazione fiducia nella vicinanza delle istituzioni. Non finiremo mai di dire loro grazie”. È quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (Fdi), che oggi ha preso parte a Catanzaro alle celebrazioni per la festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. “Il governo Meloni – aggiunge Ferro – sta investendo importanti risorse nel rafforzamento degli organici e dei mezzi e nella valorizzazione della specializzazione dei Vigili del fuoco, presidio imprescindibile della sicurezza dell’Italia e di tutti i paesi in cui viene richiesto il loro prezioso intervento”.