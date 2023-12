Covid, crescono i contagi in Calabria: +17,6% in una settimana

Lo studio Gimbe

CATANZARO In Calabria, nella settimana dal 23 al 29 novembre, si registra un peggioramento dell’incidenza per 100.000 abitanti (23) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (17,6%) di Covid-19, rispetto alla settimana precedente. È quanto riporta lo studio della fondazione Gimbe, relativo al monitoraggio del Coronavirus nelle regioni italiane. In Calabria sono sotto media nazionale i posti letto in area medica (8%) mentre sono sopra media nazionale i posti letto in terapia intensiva (3,8%) occupati da pazienti Covid-19.

L’andamento nelle province

L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Cosenza 40 (+24% rispetto alla settimana precedente); Reggio di Calabria 17 (+7,5% rispetto alla settimana precedente); Crotone 11 (+125% rispetto alla settimana precedente); Catanzaro 7 (0 rispetto alla settimana precedente); Vibo Valentia 6 (-43,8% rispetto alla settimana precedente). La percentuale di popolazione calabrese under 60 anni coperta dal vaccino è pari a 0% (media Italia 0,4%); la percentuale di popolazione 60-69 anni coperta dal vaccino è pari a 0,3% (media Italia 3%); la percentuale di popolazione 70-79 anni coperta dal vaccino è pari a 0,7% (media Italia 5,4%); la percentuale di popolazione over 80 anni coperta dal vaccino è pari a 0,6% (media Italia 7,4%).

