Metsola, Tajani, Piantedosi e Occhiuto inaugurano la centrale operativa del 112 alla Regione

l’evento

CATANZARO Passo avanti decisivo della Regione Calabria sul fronte dell’emergenza e della sicurezza dei cittadini. Questa mattina la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola, con il governatore calabrese Roberto Occhiuto, con il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha inaugurato la nuova Centrale operativa regionale del 112, il Numero di emergenza unico europeo (Nue). La Centrale operativa dle Nue è stata allestita al piano terra della Cittadella: nel corso della cerimonia è stata anche simulata una chiamata al 112, con l’attivazione dei relativi e immediati protocolli per il pronto intervento degli operatori di soccorso o di pubblica sicurezza richiesti. Con il 112, il Numero di emergenza unico europeo (Nue) i cittadini anche in Calabria potranno chiamare ad esempio un’ambulanza con il 118, i vigili del fuoco o le forze dell’ordine.

Metsola – Piantedosi – Tajani – Occhiuto

Per lo start dunque sono scesi in Calabria i massimi esponenti delle istituzioni nazionali ed europei, il cui intervento – per come spiegato nei giorni scorsi dal governatore Occhiuto – rappresenta indubbiamente «un importante accreditamento per la Calabria». La Metsola, tra l’altro, già ieri ha fatto una prima tappa alla Cittadella visitando insieme al presidente Occhiuto la “Control Room”, la sala operativa per il monitoraggio contro i reati ambientali, attraverso i droni, ideato dalla Regione a guida Occhiuto con l’operazione “Tolleranza Zero”: «La Calabria regione importante che guarda al futuro e ci insegna buone pratiche», ha commentato ieri la Metsola sostenendo che l’Europarlamento sostiene il progetto “Tolleranza Zero”. (c. a.)







Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato