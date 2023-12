Mosche in sala operatoria a Cosenza, il caso arriva in Commissione sanità

il caso

COSENZA «Do notizia di aver convocato, in via straordinaria e d’urgenza, anche, su espressa richiesta del Presidente del Consiglio comunale, la Commissione Sanità per lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 11,30. Ho iscritto all’ordine del giorno, la seguente specifica questione: “Condizioni igienico-sanitarie delle sale operatorie dell’Ospedale civile di Cosenza – riproduzioni fotografiche e video in rete – Comunicato stampa del Commissario straordinario e dei Direttori dei Dipartimenti dell’Azienda ospedaliera di Cosenza. Valutazioni e determinazioni”». Così in una nota Giuseppe Ciacco, presidente della Commissione Sanità al Comune di Cosenza, che aggiunge: «Evidentemente, la vicenda delle mosche, che circolano nelle sale operatorie dell’Annunziata, è questione, che merita, anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal management dell’Azienda ospedaliera, di essere seriamente e opportunamente approfondita. Senza, ovviamente, sottovalutare, pure tutte le altre presunte anomalie che le immagini in rete hanno cristallizzato (infermiera, a pochi metri dal tavolo operatorio, sprovvista dell’equipaggiamento sterile; dispositivi mono uso riutilizzati, ciotola di formalina incautamente riposta). E, allora, occorre andare fino in fondo. La tutela della salute pubblica è un autentico imperativo categorico. E, forse, a voler tacere del resto, le mosche in sala operatorie, indipendentemente dalla data di circolazione, costituiscono una minaccia, seria, grave e concreta, per la salute pubblica».

