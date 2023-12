Lombardi Satriani, se la Calabria dimentica l’antropologo celebrato dalla Sapienza

ANNIVERSARI

Nemo propheta in patria. La Calabria è la terra delle rievocazioni pompose e spesso inutili ma poi “buca” anniversari che altrove vengono celebrati. È il caso di Luigi Lombardi Satriani, l’antropologo di Briatico che oggi avrebbe compiuto 87 anni. Fu anche senatore di centrosinistra (Sinistra Democratica – Ulivo) dal 1996 al 2001, e membro della VII commissione permanente istruzione pubblica e beni culturali dal 30 maggio 1996 al 29 maggio 2001 nonché della commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali, dal 21 novembre 1996 al 29 maggio 2001.

«Oggi Luigi Lombardi Satriani avrebbe compiuto 87 anni – ha scritto su facebook Vito Teti, altro decano dell’antropologia calabrese –. Domani, 11 dicembre, amici, studiosi, colleghi lo ricorderanno a “La Sapienza” di Roma, alla fine di una serie di incontri e iniziative dedicate al suo pensiero e alla sua figura che si sono svolte a Roma, Messina, Cosenza (Unical), Napoli. Adesso è il momento di fare tornare il maestro e amico nella sua S. Costantino di Briatico, dove, per iniziativa degli eredi, la collaborazione di tanti studiosi, l’impegno delle istituzioni politiche, amministrative, culturali – finora quasi assenti – possa nascere un Centro di documentazione, studi, ricerche intitolato a uno dei maggiori antropologi e intellettuali, italiani, meridionalisti, che ha saputo raccontare le profondità e l’anima delle genti della Calabria e del Sud».

Domani, lunedì 11 dicembre, alle ore 9.30, presso l’Aula Organi collegiali del Rettorato della Sapienza, si svolgerà la giornata conclusiva di un’iniziativa convegnistica articolata in più sedi volta a ripensare e ricordare la figura di Luigi M. Lombardi Satriani, antropologo culturale e demologo di fama nazionale e internazionale scomparso il 30 maggio 2022 a Roma.

Lombardi Satriani ha insegnato alla Sapienza dal 1987 fino alla fine della sua carriera universitaria. Nel corso del 2023 si sono svolti convegni negli Atenei di Messina, della Calabria, di Napoli Federico II e Suor Orsola Benincasa, tutte sedi del suo magistero universitario. Il convegno di apertura si è svolto nella sede di Sapienza a gennaio 2023.

Lombardi Satriani viene puntualmente evocato a fine ottobre quando i tg parlano delle radici calabresi della festa di Halloween, ma forse la statura del personaggio meriterebbe altro. (euf)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato