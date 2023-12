Fiumi di droga nel Soveratese, saranno 21 gli imputati in appello – I NOMI

il processo

CATANZARO Saranno 21 gli indagati per i quali, il prossimo 17 gennaio 2024, partirà il processo d’appello. Sono tutti soggetti coinvolti nell’inchiesta “Anteo”, coordinata dalla Dda di Catanzaro e che, il 17 maggio del 2021, aveva portato all’esecuzione di 30 misure cautelari da parte dei carabinieri nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, tentata e consumata, anche con l’aggravante mafiosa, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine e da guerra, detenzione di materiali esplodenti e furto.

I nomi

La prima sentenza, invece, risale al 13 marzo di quest’anno: 18 condanne e 7 assoluzioni. La Dda ha proposto appello anche per tre assolti ovvero Mirco Furchì, Giuseppe Marco Marchese e Bruno Procopio. Insieme a loro, quindi, nel processo di secondo grado saranno imputati: Raffele Andreacchio; Vito Chiefari; Giuseppe Corapi; Daniele Cortese; Fortunato De Masi; Damiano Fabiano; Francesco Fabiano; Giuseppe Fabiano; Domenico Giorgi; Domenico Giorgio; Salvatore Macrì; Emanuele Mancuso; Michele Matarese; Gianluca Minnella; Mirko Pironaci; Antonella Procopio; Antonio Puntieri; Roberto Venuto.

L’indagine

Secondo l’accusa il gruppo spacciava cocaina, hashish, marijuana, metadone nonché eroina, anche nella forma del cosiddetto cobret, nel basso Ionio catanzarese, con il suo centro nevralgico nell’entroterra dell’area del soveratese, in particolare nel comprensorio di Chiaravalle e comuni limitrofi e con proiezioni nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Le indagini hanno disvelato anche un intenso traffico di armi e di esplosivi, che venivano approvvigionati, per la loro successiva immissione nel mercato illecito, prevalentemente attraverso la commissione di furti in abitazioni e in attività commerciali specificamente individuate. L’indagine ha interessato il territorio compreso tra i Comuni di Chiaravalle, Gasperina, Petrizzi e Cardinale. (Gi. Cu.)

