Castrovillari, il procuratore D’Alessio: «Lo Stato c’è, i cittadini non abbiano paura»

l’anteprima

CORIGLIANO ROSSANO È il procuratore di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, l’ospite della nuova puntata dell’Eco in diretta, condotto da Marco Lefosse, in onda questa sera alle 19.40 su L’altro Corriere Tv (Canale 75 dtt). Il 22 settembre 2021, l’insediamento negli uffici di procura e una nuova sfida.

«La Calabria per me era un territorio nuovo, nel senso che professionalmente non avevo mai avuto modo di misurarmi con questa realtà – dice il procuratore – Sapevo che era un territorio di estremo interesse anche proprio per il lavoro giudiziario e questi due anni hanno confermato tutte quelle valutazioni sull’interesse». Il procuratore traccia un bilancio di questi due anni, partendo dai «risultati ottenuti», anche se «gli obiettivi vanno misurati giorno per giorno. Anche se un solo cittadino decide di fidarsi dello Stato allora possiamo ritenerci soddisfatti».

Tuttavia, sottolinea D’Alessio è importante scacciare via il «timore che lo Stato non possa tutelare adeguatamente gli onesti cittadini». E il riferimento immediato è alla lunga sequela di incendi di autovetture che da anni tormentano l’intero territorio della Sibaritide. «Gli incendi delle auto, sono un fenomeno tristemente famoso per noi e con cui abbiamo molto a che fare. Va affrontato da parte dei cittadini che lo subiscono, devono essere pronti e non reticenti, se vogliono che l’istituzione funzioni bene». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato