Carburanti, aumentano i prezzi. La benzina tocca 1,85 euro a litro

rincari

ROMA Aumentano i prezzi dei carburanti alla pompa, sulla scia dei forti rialzi delle quotazioni dei prodotti raffinati, in particolare per quanto riguarda il gasolio. La benzina tocca quota 1,85 euro/litro in media nazionale self service, il gasolio si avvicina a 1,82. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Stesso rialzo per Ip, mentre per Tamoil e Q8 registriamo un aumento di due centesimi al litro su benzina e gasolio.