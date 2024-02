Lamezia, incidente sulla SS280: ferita la giovana conducente

il fatto

LAMEZIA TERME Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questo pomeriggio sulla SS280 per incidente stradale. Due le vetture coinvolte, una Fiat 500 e una Volkswagen Tiguan. Illesi i passeggeri della Tiguan, ferita ma cosciente la giovane conducente della Fiat 500. L’intervento dei vigili del fuoco è valso, congiuntamente a quello del personale sanitario del Suem118, ad estrarre la giovane donna dall’abitacolo poi veniva trasferita in ospedale. Accertamenti in corso circa le cause del sinistro. Sul posto anche la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e il soccorso stradale per il recupero dei veicoli.