Legambiente, mercoledì a Reggio la presentazione del Rapporto Pendolaria 2024

L’appuntamento

REGGIO CALABRIA I dati del “Rapporto Pendolaria 2024” di Legambiente Onlus saranno presentati a Reggio Calabria nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 14 febbraio 2024, alle ore 11, nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” a Palazzo San Giorgio, in Piazza Italia (Rc). Una grande occasione per la Calabria ospitare uno dei Rapporti più attesi dal Paese per analizzare la situazione del trasporto ferroviario in Italia, qualità e quantità del servizio, differenze tra nord e sud, linee principali e secondarie e scenari futuri. Il focus di questa nuova edizione è dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina, le grandi opere ed il Mezzogiorno dimenticato. La conferenza, moderata dalla giornalista Oriana Schembari, vedrà la presenza del responsabile nazionale Rapporto Pendolaria di Legambiente, Gabriele Nanni; della presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta; del presidente di Legambiente Sicilia, Tommaso Castronovo; della presidente di Legambiente Reggio Calabria “Città dello Stretto”, Nicoletta Palladino. La conclusione dei lavori è affidata al presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Legambiente e su Facebook di La Nuova Ecologia e Legambiente Calabria. Nel pomeriggio, i relatori parteciperanno anche ad un convegno sugli stessi temi a Messina, dalle 16 alle 19, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni (ME).