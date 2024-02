Le proteste contro l’Autonomia, Succurro: «Nessuna battaglia contro la Lega ma tutela dei nostri Comuni» – FOTO

i sit-in

COSENZA «Rappresento l’Anci e i suoi 365 associati, essere qui oggi non è una questione di colore politico». Così Rosaria Succurro, presidente dell’associazione che unisce i comuni calabresi, durante il sit-in organizzato per protestare contro il ddl sull’autonomia differenziata. Qualche decina di primi cittadini – tra i quali il padrone di casa Franz Caruso – da tutta la provincia si è data appuntamento davanti alla prefettura, in piazza XI Settembre. Proteste anche davanti alla Prefetture di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.



«Non siamo mossi da pregiudizi – ha aggiunto Succurro -, vogliamo solo certezze sulla copertura economica e finanziaria. Non accetteremo che si crei un divario tra Nord e Sud, siamo sentinelle e lavoriamo per le nostre comunità e i nostri territori. C’è preoccupazione». La sindaca di San Giovanni in Fiore ha annunciato che il documento approvato all’unanimità dal consiglio Anci sarà consegnato ai prefetti (la prefetta Vittoria Ciaramella girerà la richiesta al ministero) mentre sulle polemiche con esponenti della Lega getta acqua sul fuoco: «Noi siamo abituati a lavorare evitando polemiche e strumentalizzazione, non c’è nessuna battaglia contro la Lega ma tutela dei nostri comuni. Anche con Forza Italia (il partito di Succurro, ndr) c’è una interlocuzione. Ripeto: non è una opposizione tour court ma legata a garanzia sulla spesa dei Lep».

Franz Caruso: «Battaglia di tutti i sindaci»

Franz Caruso ha ribadito che si tratta di «una battaglia di tutti i sindaci, di chi rappresenta il territorio e vigila che essi non vengano mortificati. Ci opporremo in caso di penalizzazioni». Sabato al Rendano per urlare le ragioni dei sindaci ci sarà anche Antonio Decaro, presidente nazionale dell’Anci, il presidente di Svimez, esponenti della Chiesa e l’unico senatore calabrese che ha votato contro, il dem Nicola Irto. Secondo il sindaco di Cosenza siamo davanti al tentativo di «modifica scellerata dell’articolo 5. Questo decreto non tiene conto del dettato costituzionale, è a questa autonomia differenziata che ci opponiamo. Senza copertura dei Lep ci sarà una discriminazione, faremo le barricate». «Anche l’appoggio della Chiesa – ha poi aggiunto Caruso – di Ostra che siamo un baluardo contro una sciagura, si parla tanto di coesione nazionale in Europa e poi si rischia di creare differenze e divari su trasporti, sanità, energia. Non vogliamo dividere il Paese in due. Senza fondo perequativo gli investimenti saranno negati ad alcuni territori». (e.furia@corrierecal.it)

A questo link il documento dell’Anci presenti ai Prefetti

