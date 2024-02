Sparatoria in metropolitana a New York, un morto e 5 feriti

Il fatto

NEW YORK È di un morto e cinque feriti il ​​bilancio della sparatoria di questo pomeriggio a New York, secondo quanto riporta la stampa locale. È accaduto alla stazione di Mount Eden, nella contea del Bronx, intorno alle 16:30 ora locale.

In un messaggio sul social network X, la polizia di New York ha chiesto alla popolazione di evitare la zona tra Inwood Avenue e Townsend Avenue a causa di «un’indagine di polizia attiva». Secondo la rete locale ABC7, una delle vittime della sparatoria è morta dopo essere arrivata in ospedale. Da parte sua, il New York Post aggiunge che una delle vittime è stata colpita al volto. Al momento non sono stati effettuati arresti e l’arma del delitto non è stata ritrovata.

