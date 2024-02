Tonno Callipo Vibo, Cugliari: «Buon momento, autostima in crescita»

volley

VIBO VALENTIA «Ci voleva questa vittoria, abbiamo preso tre punti importanti per la salvezza ed è stata una grande prestazione collettiva da parte nostra, specie nel primo set in cui abbiamo lottato fino all’ultimo. Un’affermazione piena che ci ha dato grande fiducia nelle nostre capacità, soprattutto aumentando l’autostima». Il libero della Tonno Callipo Vibo Valentia Deivydas Cugliari, da ormai dieci anni nelle file giallorosse, commenta così l’ultima vittoria nel campionato di volley di serie B in quel di Viagrande. Per lui percentuali alte a Viagrande in ricezione: 74% di positiva e 48% di perfetta, chiaro sintomo che è stato uno dei fondamentali che ha funzionato meglio. «Il livello di competizione è molto alto – afferma Cugliari – naturalmente il campionato di Serie B si presenta sempre competitivo. Soprattutto da quest’anno poiché ci sono squadre che, al di là che ce sono sempre state tante molto forti, si sono rafforzate tanto ed alcune lo hanno fatto nelle scorse settimane. Per cui noi dovremo continuare sempre con l’intensità e la voglia mostrate a Viagrande e sono convinto che arriveranno altri risultati positivi». Sabato arriva Letojanni che ha 7 punti più della Tonno Callipo. «Conosciamo quali sono i punti di forza di questa squadra – conclude il libero – per cui siamo consapevoli che si prospetta un match non semplice. Però noi daremo il massimo affinché questo momento favorevole porti altri risultati positivi come la settimana scorsa, in modo da affrontare con più tranquillità il prosieguo del campionato».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato