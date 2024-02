‘Ndrangheta, a Cutro una manifestazione a sostegno degli imprenditori che denunciano

L’iniziativa

CUTRO Una manifestazione a sostegno degli imprenditori che hanno denunciato. Il sindaco Antonio Ceraso ha chiamato a raccolta tutti i cittadini per un corteo organizzato per domani sabato 17 febbraio alle ore 17:30, in seguito alle recenti operazioni delle forze dell’ordine che hanno portato all’arresto di diverse persone accusate di estorsione. Come riporta il Quotidiano, l’appello è stato lanciato dal primo cittadino in occasione dell’inaugurazione della targa con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul naufragio di Cutro. «Siamo a fianco della magistratura e delle forze dell’ordine, ma soprattutto a fianco degli imprenditori» ha detto annunciando che il comune si «costituirà parte civile nelle aule di giustizia al momento opportuno». Decine di associazioni hanno accolto l’appello di Ceraso confermando la presenza al corteo, che partirà dal Palazzo Comunale e si fermerà di fronte alle attività prese di mira. «Condannare la ‘ndrangheta – ha continuato – non deve essere un fatto estemporaneo, così gli imprenditori si vestiranno di coraggio e denunceranno ancora di più». La manifestazione arriva a pochi giorni dall’arresto di cinque persone, ritenute legate al clan Ciampà-Martino di Cutro. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia dello stesso imprenditore avvenuta a settembre 2023.