Porto di Gioia Tauro, ecco le nuove linee regolari di Msc

GIOIA TAURO Prima che la premier Giorgia Meloni raggiungesse Gioia Tauro da Msc sono giunte novità rilevanti sulle nuove linee regolari che scaleranno il Medcenter Container Terminal dello scalo calabrese. A renderle note – come viene evidenziato da shippingitaly.it – è il report settimanale DynaLiners che informa come la compagnia di navigazione svizzera fondata e controllata da Gianluigi Aponte, come evidenziato da Alphaliner, ha riorganizzato la linea che collega Middle East e Subcontniente indiano con l’Europa (ribattezzata Himalaya Express) che ora circumnavigherà l’Africa evitando il Mar Rosso e risalendo verso nord entrerà in Mediterraneo occidentale invece che proseguire verso il Nord Europa (mercato che continuerà comunque a essere servito dal collegamento Ipak). Un cambio operativo che permette al porto di Gioia Tauro di essere stato inserito in una rotazione (dove sono impiegate 12 navi di portata compresa fra 8.000 e 15.000 Teu) che prevede toccate a Sines, Valencia, Barcelona, Gioia Tauro, Khalifa, Dubai, Dammam, Jubail, Khalifa, Dubai, Mundra, Nhava Sheva, Colombo e nuovamente Sines. Il porto di Gioia Tauro è stato aggiunto anche all’Aegean Service operato con quattro portacontainer da 4.500 Teu che servono i collegamenti fra Mediterraneo e Nord Europa scalando i porti di London (Gateway), Rotterdam, Anversa, Pireo, Thessaloniki, Izmir, Pireo, Gioia Tauro, Sines e nuovamente Londra. Per quanto riguarda i cambi di programmazione delle linee container la compagnia regionale Diamond Line di Cosco ha aggiunto il porto di Rijeka al servizio ribattezzato Adriatic Greece Turkey (Agt) servito da 3 portacontainer da 1.700 Teu che approdano al Pireo, Rijeka, Koper, Venezia, Ancona e nuovamente Pireo.

