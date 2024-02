Il Cosenza sbanca Lecco, doppietta di Tutino aspettando la Sampdoria

calcio serie b

LECCO Di nuovo Tutino: doppietta del centravanti cosentino in Lecco-Cosenza e tre punti d’oro per i Lupi. Una partita ben giocata dalla squadra silana che, pur rischiando in più di una circostanza, ha meritato i tre punti portando a cinque i risultati utili consecutivi, frutto di tre vittorie e due pareggi. Al Rigamonti – con un graditissimo ospite in tribuna – finisce 1-3 la partita della 25esima giornata del campionato di serie B. I gol: nel primo tempo, al 4′ e al 48′ (rig) Tutino (C): nel secondo tempo, al 9′, Frabotta (C) firma il 3-0 e la seconda rete stagionale; al 16′ l’autorete di Venturi non pregiudica il risultato utile dei rossoblu in terra lombarda. Ottime, oltre a Tutino, le prove di Micai (autore di un paio di interventi prodigiosi), Zuccon e Mazzocchi. Ora, in attesa della partita del Modena, il distacco dalla zona playoff è di un solo punto mentre Tutino raggiunge il primo posto a quota 12 nella classifica marcatori.

E la società invita venerdì sera tutti al Marulla per il big match con la Sampdoria e per festeggiare insieme i 110 anni del Cosenza: prevendita già attiva, con promozioni per studenti e scuole calcio.

Il tabellino

LECCO-COSENZA 1-3

LECCO (4-2-3-1): Saracco 5; Guglielmotti 5.5, Ierardi 5.5, Capradossi 5, Lepore 5.5; Ionita 5.5 (30′ st Inglese 5.5), Galli 5.5 (17′ st Sersanti 5.5), Frigerio 5.5 (1’st Parigini 5); Crociata 5 (17′ st Degli Innocenti 5.5); Novakovich 6, Salcedo 5 (1′ st Buso 5). In panchina: Celjak, Smajlovic, Caporale, Listkowski, Beretta, Lemmens. Allenatore: Aglietti 5.

COSENZA (4-2-3-1): Micai 7; Gyamfi 6 (32′ st Cimino 6), Camporese 6, Venturi 6.5, Frabotta 7; Praszelik 6 (38′ st Viviani sv), Zuccon 6,5 (32′ st Voca 6); Canotto 6 (20′ st Florenzi 6), Mazzocchi 6, Tutino 8 (38′ st Crespi sv); Forte 6.5. Allenatore: Caserta 7. In panchina: Lai, Marson, Fontanarosa, D’Orazio, Calò, Antonucci. Allenatore: Caserta 6.

ARBITRO: Pederzoli 6.

RETI: 4′ pt Tutino, 48′ pt Tutino (rig), 9′ st Frabotta, 16′ st aut. Venturi.

NOTE: caldo pomeriggio primaverile, campo in buone condizioni. Spettatori: 4.186. Ammoniti: Galli, Capradossi, Ierardi, Gyambi, Lepore, Tutino, Camporese, Frabotta, Sersanti, Venturi. Angoli: 13-2. Recupero: 2′; 4′.

Le altre partite

Il Parma non si ferma. Terza vittoria di fila in campionato per la capolista della Serie B, che supera 3-2 il Pisa nel match della 25/a giornata e sale a +8 sulla Cremonese seconda in classifica. Dopo il botta e risposta nel primo tempo firmato da Benedyczak e Valoti, nella ripresa la partita si accende nei dieci minuti finali: Man trova il 2-1 al 36′, Canestrelli firma il pareggio in pieno recupero, al 47′, ma tre minuti più tardi Del Prato regala tre punti pesantissimi ai padroni di casa nella corsa promozione. Nelle altre gare del pomeriggio nessun pareggio. Nella lotta salvezza successi pesanti per Spezia contro Cittadella e per la Ternana contro la Reggiana. Il Cosenza passa 3-1 a Lecco trascinato dalla doppietta di Tutino e dalla rete di Frabotta e si avvicina alla zona playoff, che aggancia invece il Bari grazie alla vittoria (1-0) di misura sulla FeralpiSalò, punita dal rigore di Sibilli al 33′ del secondo tempo. Beppe Iachini coglie così il secondo successo su due da quando si è seduto sulla panchina dei pugliesi.