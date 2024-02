Cosenza, caccia al biglietto per la partita contro la Sampdoria e la festa dei 110 anni

l’evento

COSENZA Decine di tifosi rossoblù sono in fila da stamattina davanti allo store del Cosenza Calcio per acquistare il biglietto della partita Cosenza-Sampdoria, in programma venerdì 23 febbraio alle 20,30.

Per l’evento la società ha infatti organizzato una vendita speciale – big match & compleanno per i 110 anni dei Lupi – nella giornata di oggi, San Valentino: acquistando un biglietto delle Curve oppure della Tribuna A se ne riceverà un secondo in omaggio per un amico o familiare. La promozione vale esclusivamente mercoledì e termina al raggiungimento di 1.100 tagliandi ed è attiva allo store di via Arabia (orario 10-13 e 16-20) e al botteghino della curva nord (10-13 e 16-19). Gli abbonati potranno richiedere il biglietto omaggio senza ulteriori acquisti. (euf)