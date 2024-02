«Nuove deleghe per FdI in Giunta? Spero al più presto, ma la riflessione spetta a Occhiuto e ai partiti»

l’agenda politica

CATANZARO «Credo che è quello che ha sempre contraddistinto Fratelli d’Italia è essere radicato sul territorio, in tutte le realtà più importanti. Per noi Catanzaro Lido diventa un momento altrettanto importante, un quartiere strategico della nostra città per la possibilità per i tanti giovani, per i simpatizzanti che vogliono in qualche modo avvicinarsi a questo grande partito con una grande leader, Giorgia Meloni. Per me è motivo di soddisfazione, oltretutto dopo i congressi che si sono tenuti a livello provinciale e che ben presto inizieranno a livello cittadino». Così il sottosegretario all’Interno, Wanda ferro, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, a margine della presentazione di un circolo di FdI nel quartiere Lido di Catanzaro.

Europee e Regione

Diversi i temi affrontati dalla Ferro, tra questi le candidature di Fratelli d’Italia alle prossime Europee: «Siamo in attesa di capire chi scenderà in campo, se scenderà in campo Giorgia Meloni. Da questo – rileva la coordinatrice regionale di FdI – ovviamente poi andremo a confezionare le liste con le migliori rappresentanze del territorio ma soprattutto anche con quella condivisione che deve vedere un ottimo risultato ma attraverso le migliori eccellenze e le migliori professionalità. Siamo al momento in stand-by ma certo da qui a breve avremo qualche notizia da poter dare per il Collegio Sud e per tutti i collegi». Uno dei temi al centro dell’attenzione politica in Calabria, inoltre, è la possibile redistribuzione delle deleghe nella Giunta regionale, con un riequilibrio in favore di FdI, per come preannunciato mesi scorsi dal governatore Roberto Occhiuto: «Io spero – aggiunge Wanda Ferro – che questo avvenga al più presto, ovviamente lascio la riflessione al presidente Occhiuto con i partiti nazionali se è meglio farlo prima o dopo le elezioni europee. Per quanto ci riguarda, come si è sempre detto, ovviamente coloro che hanno cariche di governo o cariche istituzionali non ricoprono le cariche di candidato, quindi sappiamo scindere ovviamente quello che deve essere il lavoro da mettere in campo per i cittadini da quello che deve essere il lavoro per il consenso dei cittadini. Le cose camminano insieme ma non devono essere mai sovrapposte onde evitare che si faccia della politica uno strumento poco trasparente». (c. a.)

