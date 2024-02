Karting, Quintieri si impone nella classe regina. A Battipaglia primo successo stagionale

motori

BATTIPAGLIA È cominciata con una vittoria esaltante la stagione corse di Ermanno Quintieri. Il pilota cosentino, alla prima uscita ufficiale del 2024, si è imposto nella KZ2, classe regina del karting, al Circuito del Sele di Battipaglia (Sa).

Primo appuntamento con la Coppa Italia di Zona che, per l’occasione, chiamava al confronto i piloti calabresi e lucani, con la competitiva pattuglia campana. Gara dai numeri importanti che ha fatto da banco di prova importante per una stagione lunga e

carica di impegni. Il format di gara della Coppa Italia di Zona non è generoso di opportunità. Il sabato interamente dedicato alle prove libere e la domenica i tre atti conclusivi. Alle prove cronometrate del mattino, segue la prefinale che disegna la griglia di partenza per la finale del primo pomeriggi. Il programma serrato e la qualità degli avversari, non lascia spazio ad errori e, anche la minima sbavatura può risultare determinante sul risultato finale. Il cosentino Quintieri, invece, nonostante una qualifica da dimenticare ed una pefinale da incubo, ha saputo imporsi nell’atto conclusivo partendo dal fondo dello schieramento. Alla bandiera a scacchi di finale Quintieri è finito davanti a tutti inanellando una serie infinita di sorpassi che hanno animato la domenica del tracciato salernitano attirando l’attenzione del numeroso pubblico assiepato sulle tribune. A premiare i piloti protagonisti del weekend e, quindi, Quintieri vincitore della finale di Kz2, i rappresentanti ACI Sergio Di Dato componente della Commissione Karting Aci Sport; Luigi Scarano Referente Karting per la Campania e Mario Petraglia Referente Karting per Calabria e Basilicata.





Tra l’entusiasmo generale e la soddisfazione di tutto il team Ermanno ha dichiarato: «Non era facile immaginare di finire davanti a tutti, ma al podio sapevo di poterci puntare. L’obiettivo, in finale, era di fare una buona partenza e ci sono riuscito. Quando ho visto che sul passo gara avevo qualcosa in più degli avversari, mi sono esaltato.» – Quintieri ha poi concluso – «La vittoria non era scontata prima, figurarsi partendo dal fondo. È stato un lavoro di squadra che ci dà soddisfazione e ottimismo per il prosieguo della stagione.»

