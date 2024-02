Tifosi di serie B più presenti in trasferta, ecco i numeri dei club calabresi – LA CLASSIFICA

i dati

Quali sono le squadre di serie B che portano più tifosi in trasferta? Così come accade per le partite casalinghe, questa speciale classifica è dominata dalla Sampdoria (prossimo avversario del Cosenza il 23 febbraio nella partita dei 110 di vita del club silano) che, nonostante una stagione deludente con la squadra di Andrea Pirlo in piena lotta per la salvezza, in 12 partite di campionato disputate lontano da “Marassi”, ha portato sugli spalti 16.055 sostenitori. Alle spalle del club blucerchiato, ecco la prima squadra del Sud, il Palermo che nelle gare fuori casa finora ha fatto muovere 14.841 tifosi in 12 partite. Sul gradino più basso del podio c’è la prima compagine calabrese, il Catanzaro di Vincenzo Vivarini, che così come allo stadio “Ceravolo”, anche lontano dalla Calabria riesce a portarsi dietro un gran numero di appassionati. In 13 partite sono stati 13.012 i tifosi al seguito di Iemmello e compagni. Dietro il Catanzaro, ecco la Reggiana con 10.822, il Bari con 10.302, la capolista Parma con 8.833, il Brescia con 8.559 e il Pisa con 7.887. Nelle zone alte della graduatoria figura anche il Cosenza, nono con 7.848 tifosi che hanno riempito in questo torneo cadetto i settori ospiti di mezza Italia. Nel bilancio del club rossoblù, pesano le limitazioni imposte nel derby contro il Catanzaro del 26 novembre 2022. (fra.vel.)

La classifica delle tifoserie di serie B più presenti in trasferta

Sampdoria 16.055 (12 partite)

Palermo 14.841 (12 partite)

Catanzaro 13.012 (13 partite)

Reggiana 10.822 (12 partite)

Bari 10.308 (11 partite)

Parma 8833 (12 partite)

Brescia 8559 (13 partite)

Pisa 7887 (13 partite)

Cosenza 7848 (12 partite)

Modena 6997 (12 partite)

Lecco 5973 (13 partite)

Cremonese 5604 (12 partite)

Como 4500 (13 partite)

Venezia 4337 (11 partite)

Spezia 4274 (13 partite)

Ternana 3566 (10 partite)

Ascoli 2935 (13 partite)

Cittadella 935 (13 partite)

Sudtirol 892 (13 partite)

Feralpisalò 623 (13 partite)





