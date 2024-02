Cosenza, la Tribuna B dello stadio “San Vito-Marulla” è di nuovo agibile

la svolta

COSENZA Dopo oltre un anno di inagibilità, la Tribuna B dello stadio “San Vito Marulla” torna a disposizione dei tifosi del Cosenza. L’annuncio è stato dato pochi minuti fa dal sindaco Franz Caruso tramite un post di facebook. «Sono lieto di comunicarvi – scrive il primo cittadino – che da oggi è di nuovo possibile accedere alla tribuna B dello stadio San Vito-Gigi Marulla, dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento che hanno interessato la struttura. Si tratta di un’opera importante che, come amministrazione comunale, abbiamo fortemente voluto perché migliora la sicurezza e il comfort degli spettatori e che testimonia il nostro impegno per valorizzare lo sport e la cultura nella nostra città. Colgo l’occasione per ringraziare la commissione di vigilanza che oggi ha dato il via libera all’utilizzo e vi invito a partecipare numerosi alle prossime partite della nostra squadra del cuore, e a sostenere con orgoglio i nostri colori. Forza Lupi sempre». Una ritrovata agibilità che arriva a pochi giorni dalla partita che metterà di fronte Cosenza e Sampdoria nel giorno in cui il club rossoblù festeggerà i suoi 110 anni di storia. Senza dimenticare il derby del prossimo 3 marzo contro il Catanzaro. In quella partita si prevede uno stadio cosentino esaurito in ogni ordine di posto.

