Castrolibero, sequestrata discarica abusiva. Denunciato il proprietario

i controlli

COSENZA I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) hanno accertato in C.da Motta nel comune di Castrolibero la presenza di una discarica abusiva realizzata in un terreno in uso ad un mobilificio. Durante l’attività di controllo sono state poste sotto sequestro tre distinte aree al suo interno, per un totale di circa 700 metri quadri. In tali aree, recintate e chiuse, sono stati rinvenuti rifiuti eterogenei e speciali quali ingombranti, materiale di risulta da lavori edili, scarti di vegetazione, mobili fuori uso, parti di vetro e ferro e scarti di vegetazione oltre a rifiuti pericolosi e non come contenitori metallici di lubrificante, manufatti in materiale plastico, frigoriferi, lavastoviglie, divani e dodici carcasse di veicoli.

L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza a cui hanno partecipato i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cosenza ha portato, oltre al sequestro dell’area, alla denuncia del titolare della società nonché amministratore unico per smaltimento illecito di rifiuti. Sono state inoltre elevate ai proprietari delle autovetture sanzioni amministrative per un importo di 20.000 euro.

