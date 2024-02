Pichetto Fratin: «Nel nuovo corso di Forza Italia il Sud centrale»

l’intervista

ROMA «Il nuovo corso di Forza Italia è sulla scia che in trent’anni Berlusconi ci ha indicato: camminare con le proprie gambe, con tutta la responsabilità di sentirci parte del più grande partito europeo, su quei valori del Partito Popolare che sono i valori di Forza Italia, quindi di difesa della democrazia». Così ai microfoni del Corriere della Calabria Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, al congresso nazionale di Forza Italia in corso a Roma. «Naturalmente – aggiunge – con la responsabilità di essere parte del Governo di questo Paese. Noi vogliamo rappresentare l’equilibrio, la moderazione, ma anche la determinazione a difendere i valori che rappresentiamo». Il ministro si sofferma infine sul ruolo del Sud nel «nuovo corso» di Forza Italia: «Il Sud in questo corso è una parte importantissima, perché – spiega Pichetto Fratin – ha anche una parte importantissima di voti. Il Sud nel nuovo quadro geopolitico ha anche una nuova centralità che lo vede come motore per lo sviluppo non solo dell’Italia ma dell’Europa». (redazione@corrierecal.it)

