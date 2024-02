Occhiuto: «Non mi candido alle Europee, ho ancora tante idee per i prossimi tre anni»

il messaggio

«La prima buona notizia è che è tornata Veronica (Rigoni, la segretaria particolare rimasta coinvolta nel brutto incidente stradale sull’A2 lo scorso 14 gennaio, ndr)» la seconda è la sua elezione a vicepresidente nazionale di Forza Italia, ieri al congresso di Roma. «Notizia importante per tutta la Calabria perché rende più autorevole e più forte il governo della Calabria a livello nazionale, per ottenere le cose che servono alla Calabria. Quindi – ha aggiunto il governatore nel video pubblicato sui social – non vi preoccupate perché non ho alcuna intenzione di lasciare il mio lavoro di presidente, non mi candido alle Europee: ci sono tante cose che ho in mente e che voglio realizzare in questi tre anni». Infine un ringraziamento ai tanti che tra ieri e oggi gli hanno mandato messaggi per congratularsi con lui del nuovo incarico nazionale in Forza Italia.