Quarantunenne uccisa a coltellate nel Padovano, è caccia al marito

Il fatto

BOVOLENTA Una donna di 41 anni, Sara Buratin, è stata trovata uccisa a coltellate a Bovolenta in provincia di Padova.

Il corpo è stato scoperto nel cortile dell’abitazione della madre della vittima. La vittima, che aveva una figlia di 15 anni, è stata colpita da numerose coltellate alla parte alta del corpo, non al volto. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il marito, Alberto Pittarello, di 39 anni, operaio in uno stabilimento della zona. I due avevano una figlia quindicenne.

«Era una persona semplice»

Sara Buratin, la donna di 41 anni uccisa a coltellate a Bovolenta, «era una persona semplice e mamma di una ragazzina di 15 anni. Siamo un paese piccolissimo, di 3500 abitanti quindi ci conosciamo tutti, quantomeno di vista, di conseguenza anche lei era conosciuta» così come il compagno, Alberto Pittarello, 39 anni, al momento ancora irreperibile. Lo ha detto a LaPresse l’assessora comunale ai Servizi Sociali del Comune di Bovolenta, Ombretta Barcaro. «Sappiamo che c’è stato un terribile omicidio, non chi è stato né perché», dice Barcaro. Buratin lavorava a Padova in uno studio dentistico e la famiglia non era seguita dai servizi sociali. La figlia della coppia frequenta le superiori e, al momento dell’omicidio, si trovava a scuola. «C’è una ragazzina che ha subìto un trauma enorme e tutti dobbiamo essere vicini a lei», conclude l’assessora.

