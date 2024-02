Bus con 40 studenti finisce fuori strada a Potenza, grave l’autista

l’incidente

POTENZA Un autobus di linea sul quale viaggiavano 40 studenti tra i 14 e i 18 anni, poco prima delle 7 di stamani, è finito fuori strada, cercando di evitare lo scontro frontale con una autovettura che era in fase di sorpasso. L’incidente si è verificato sulla Sp 83 a Baragiano, in provincia di Potenza. L’autobus si è “coricato” su di un lato e i ragazzi sono usciti autonomamente dal pullman, alcuni di loro, soccorsi dal 118 e dai carabinieri della Compagnia di Potenza giunti sul posto, sono stati portati in ospedale per accertamenti. In ospedale anche l’autista del pullman, le cui condizioni sarebbero gravi, ma in fase di accertamento, e il conducente dell’auto. In fase di ricostruzione, da parte dei carabinieri, anche la dinamica dell’incidente. Da quanto risulta, tra l’autovettura e l’autobus potrebbe esserci stata una collisione di lieve entità.

