«’Ndrangheta saldamente al centro del narcotraffico internazionale»

il fenomeno

ROMA «La criminalità organizzata calabrese continua a esercitare un diffuso controllo sul contesto territoriale di origine, pur connotandosi per la consolidata proiezione fuori Regione o all’estero; i network ‘ndranghetistici dimostrano elevata capacità di concentrare competenze e professionalità, avvalendosi di un’articolata e consolidata rete relazionale. La ‘ndrangheta rimane saldamente al centro del narcotraffico internazionale, con radicate presenze in Paesi europei ed extraeuropei, consolidando il ruolo di brokeraggio verso le più accreditate organizzazioni criminali sudamericane». Lo si legge nella “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza” 2023, curata dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. La presentazione della relazione si è tenuta presso Palazzo Dante, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla presentazione sono intervenuti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Alfredo Mantovano, il Presidente del Copasir Lorenzo Guerini, il Direttore Generale del Dis Elisabetta Belloni, il Direttore di Aise Giovanni Caravelli e il Direttore di Aisi Mario Parente.

