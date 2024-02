Rilascio passaporti, in Italia situazione fuori controllo. A Cosenza l’attesa è di un anno

i dati

ROMA I ritardi nei rinnovi o nel rilascio di passaporti ex novo in Italia stanno determinando «una situazione, da Nord a Sud, complessivamente ancora fuori controllo e che incide negativamente sui cittadini e sulle imprese, secondo le nostre rilevazioni tra gli associati sul territorio, a due anni dall’uscita dell’emergenza Covid». E’ quanto segnala il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi in occasione della pubblicazione dell’indagine del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti, in esclusiva per l’Adnkronos. «In Piemonte è praticamente impossibile prendere un appuntamento per il rilascio del documento per tutto il 2024 ed in Lombardia la situazione non è migliore: a Brescia e Mantova – spiega – è negata la possibilità di prendere appuntamenti dalla piattaforma, mentre a Bergamo si registra un quadro più favorevole, con tempi di attesa di circa un mese e mezzo/due per il rilascio». «Nelle Marche, le nostre imprese rilevano circa sei mesi nella media per ottenere il documento, mentre si può fare richiesta per la procedura di rilascio del passaporto nei casi di urgenza, e più o meno le stesse tempistiche di rilascio si evidenziano in Abruzzo» riferisce. «Nella Capitale, invece, – aggiunge Rebecchi – emerge un quadro diverso: per la provincia di Roma, a seconda dei commissariati di competenza, il passaporto si ottiene in circa due mesi, ma se ci si rivolge presso il commissariato di competenza, anche senza appuntamento e con copia del titolo di viaggio, i tempi sono solo di qualche giorno».

A Cosenza attesa di un anno

«In Campania le tempistiche variano da due mesi a quattro mesi in media: con il contratto di viaggio in possesso si riducono ad un paio di settimane a Napoli, mentre a Caserta e provincia i tempi si allungano anche fino a quattro mesi. In Calabria la situazione segnalata dalle imprese è molto difficile: a Cosenza, per esempio, per riuscire a prendere un appuntamento sulla piattaforma bisogna collegarsi durante le ore notturne ma i tempi per il rilascio mediamente sono circa di un anno, sebbene con un preventivo di viaggio le tempistiche si riducono. Si registra, infine, una situazione migliore in Puglia e Sicilia: si riesce ad ottenere un appuntamento nel giro di qualche giorno» conclude il presidente di Assoviaggi.

