Armi e ordigni, arrestati due 24enni lametini – VIDEO

i controlli

LAMEZIA TERME Due distinte ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della Procura della Repubblica, sono state eseguite ieri dai poliziotti di Lamezia Terme nei confronti di due giovani del posto. Il primo, 24 anni già ai domiciliari, è finito in carcere per ricettazione e detenzione abusiva di arma da guerra. Le indagini erano state avviate a luglio scorso dalla Squadra Investigativa del Commissariato, quando, in casa gli erano stati trovati oltre 2 kg tra marijuana e hashish, oltre a un modesto quantitativo di cocaina. Durante la perquisizione, il fiuto del cane antidroga Digos del Reparto Cinofili di Vibo Valentia aveva segnalato un punto in un terreno vicino in cui è stato trovato un involucro di plastica ben sigillato con all’interno un fucile mitragliatore Norinco calibro 7,62X39 mm., considerato la copia del ben più noto Kalasnikhov, completo di due caricatori. Ai domiciliari un altro 24enne del posto, anche lui già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di danneggiamento e minaccia a seguito dell’esplosione di un ordigno rudimentale davanti all’ingresso di un circolo ricreativo a marzo scorso.