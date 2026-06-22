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Le relazioni

Tajani, “Usa alleato strategico”

A dirlo il ministro degli Esteri che sottoliena l’importanza delle relazioni fra i Paesi

Pubblicato il: 22/06/2026 – 8:58
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Tajani, “Usa alleato strategico”
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ROMA Siamo “al punto in cui bisogna abbassare i toni e lavorare. La politica estera non si fa con le offese e gli ultimi attacchi immotivati, a cui è stato sacrosanto rispondere. Essere alleati leali degli Usa, come siamo, non significa rinunciare alla nostra sovranità: non siamo sudditi di nessuno”. A dirlo in un’intervista al Corriere della Sera è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Adesso – aggiunge – occorre evitare che tutto questo si traduca in un danno politico, economico e diplomatico: l’Italia e l’Europa hanno bisogno di un rapporto solido con gli Usa, allo stesso modo gli Usa hanno bisogno dell’Europa e dell’Italia”. Analizzando se con il presidente Usa, Donald Trump, sia stato uno scontro politico o anche personale, il vicepremier sottolinea che “contano le relazioni fra i Paesi. Ci sono state richieste politiche: più spese per la difesa, più sostegno a certe iniziative in Medio Oriente. Ma l’Italia decide in base ai propri interessi, alla propria Costituzione e al proprio posizionamento internazionale”. Tajani fa sapere poi che i contatti con il segretario Rubio “non si sono mai interrotti” e che il loro è un rapporto “franco”. “L’ho informato della decisione di non andare al Forum a Miami – aggiunge – ma ci vedremo al Vertice Nato di Ankara”. Quanto al 4 luglio a Villa Taverna, il ministro fa sapere che andrà, “a testa alta, a festeggiare i 250 anni dall’Indipendenza di un grande Paese libero e democratico: l’altro volto dell’Occidente, che deve restare unito”. Per lui l’atlantismo “non è trumpismo, bidenismo, obamismo. È una scelta di campo strategica”. E la cancellazione del Business Forum di Miami “è stato un segnale, non un capriccio ma la risposta ad un attacco ingiustificato del presidente Trump. Continueremo a lavorare sui dossier e firmeremo quello sulle materie prime, snodo decisivo per il nostro sistema industriale”. 

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