Camion in fiamme sull’A2 nei pressi di Sibari, traffico bloccato per un’ora

l’incidente

COSENZA Traffico bloccato per oltre un’ora sull’A2 tra Frascineto e Firmo-Sibari in provincia di Cosenza (direzione Reggio Calabria) a causa di un veicolo pesante con rimorchio andato in fiamme. L’incidente si è verificato al km 208-600. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione. Diverse le segnalazioni giunte alla nostra redazione dagli automobilisti in coda. Il tutto è rientrato intorno alle 14.30. (f.v.)





