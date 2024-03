Transizione energetica, i focus di Confagricoltura

L’EVENTO

RIMINI KEY-The Energy Transition Expo, che si chiude oggi a Rimini, ha mantenuto la promessa di diventare il luogo adatto ad accogliere il mondo che verte intorno alla tecnologia e alle soluzioni per l’efficienza nel campo delle energie rinnovabili.

Lo dicono i numeri registrati dal programma di appuntamenti con cui Confagricoltura ha animato il suo stand alla fiera riminese. Un successo che riflette il grande fermento che c’è sul tema delle energie rinnovabili declinate in ambito agricolo.

Complici del successo anche le misure di finanziamento contenute nel Pnrr e la grande attenzione verso le problematiche che il settore primario vive ormai da troppo tempo. Due elementi che vanno incontro alla necessità delle imprese agricole di diversificare le proprie attività per intercettare nuove occasioni di business e per tagliare costi produttivi su cui grava un difficile contesto internazionale.

Durante i tre giorni di fiera i rappresentanti della sezione Bioeconomia di Confagricoltura e i tecnici della Confederazione hanno affrontato i temi caldi del settore, insieme a partner, amministratori pubblici, ricercatori italiani e stranieri, in numerosi momenti di approfondimento focalizzati sugli aspetti tecnici fondamentali per avviare i giusti investimenti per le necessità delle singole aziende.

Teoria, ma anche tanta pratica, con esperienze concrete raccontate dai protagonisti, e studi universitari per mostrare, dati alla mano, ad un folto e qualificato pubblico, le opportunità dei bandi Pnrr.

Tra gli argomenti che hanno riscosso maggiore interesse: le innovazioni tecnologiche dell’agrivoltaico, fondamentali per far convivere la produzione di energia con l’attività agricola; la fiscalità sulla produzione di energia elettrica da biogas e agrivoltaico, con particolare attenzione alle necessità di aggiornamenti in relazione al quadro evolutivo della normativa e degli incentivi.

Grande successo hanno avuto anche gli incontri dedicati alle comunità energetiche, pronte a partire con gli ultimi atti formali del governo, e alle strutture agrituristiche sempre più interessate a soluzioni di efficientamento energetico e di mobilità sostenibile.