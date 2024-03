Cosenza, scontri tra tifosi e forze dell’ordine dopo il derby – VIDEO

il fatto

COSENZA Un ferito grave e un funzionario della polizia in ospedale. E’ il bilancio degli scontri avvenuti a Cosenza al termine del derby con il Catanzaro.

Un tifoso del Catanzaro è trattenuto in Questura e rilasciato, a seguito degli scontri con la polizia avvenuti all’altezza di Cosenza Nord. Un bus con a bordo alcuni sostenitori della squadra giallorosa, oggi vittoriosa nel derby contro i rossoblù, è rimasto in sosta nei pressi dello svincolo dell’ A2 all’altezza di un fast food.





Alcuni tifosi, scesi dal bus, hanno lanciato fumogeni e petardi prima dell’intervento di una squadra di poliziotti. Che hanno fermato, inoltre, il tentativo di alcuni facinorosi di entrare nel fast food. Tafferugli tra le due tifoserie sono avvenuti fuori dallo stadio San Vito-Marulla di Cosenza dopo il fischio finale della partita. Anche in questo caso sono intervenuti poliziotti per sedare gli animi, e negli scontri un funzionario è stato ferito e trasportato in ospedale. (f.b.)

