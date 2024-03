Il collaboratore di giustizia Walter Loielo condannato a 20 anni per l’omicidio del padre

il caso

VIBO VALENTIA Il gip di Vibo Valentia Barbara Borelli ha condannato a vent’anni di reclusione per omicidio, occultamento di cadavere e reati in materia di armi, il collaboratore di giustizia Walter Loielo, per l’omicidio del padre Antonino, vittima di lupara bianca nell’aprile del 2017. Le indagini coordinate dal procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo e dal pm Filomena Aliberti, con l’ausilio della squadra mobile di Vibo Valentia, condussero al rinvenimento del corpo della vittima nel 2020, seppellito tra i boschi di Ariola. Il movente è in vicende di carattere familiare. A suo tempo fu stralciata la posizione di un altro figlio della vittima, Ivan, giudicato in un separato procedimento.

