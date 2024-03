Soroptimist Catanzaro, rinnovato il protocollo d’intesa con la Procura a sostegno delle donne vittime di violenza

l’iniziativa

CATANZARO È stato rinnovato, tra la Procura di Catanzaro e il Soroptimist Club di Catanzaro, il protocollo d’intesa a sostegno delle donne vittime di violenza. “A riveder le stelle” , questo il nome del service, con il quale il club Soroptimist di Catanzaro, su richiesta della Procura, si impegnerà a trovare una struttura di pernottamento a proprie spese, per i primi due giorni, alle donne denuncianti che necessitano di una pronta ospitalità, in attesa che venga loro trovato un posto nelle comunità di accoglienza dedicate. Il protocollo d’intesa, che avrà durata di 2 anni, con possibilità di rinnovo è stato firmato in un clima di estrema cordialità dal Procuratore della Repubblica F.F. di Catanzaro, Vincenzo Capomolla e dalla Presidente del Soroptimist, Stefania Muzzi, con il coordinamento del procuratore aggiunto Giulia Pantano e alla presenza della socia Paola Gualtieri.