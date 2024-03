Lamezia, già avviati i lavori di ammodernamento dell’aeroporto – FOTO E VIDEO

il video

LAMEZIA TERME «1.600 mq dei futuri 16mila che costituiranno il nuovo aeroporto di Lamezia Terme». A illustrarli, sul profilo Instagram del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è l’amministratore di Sacal, Marco Franchini. Nel post vengono mostrati i lavori in corso nello scalo lametino che daranno un aspetto del tutto nuovo e moderno, così come previsto nel progetto. «Questa struttura – spiega Franchini nel video – sostituirà la zona partenze per la prossima stagione estiva con 5 gate di imbarco». «Poi – spiega – quando sarà realizzata la nuova zona partenze sarà adibiti ad arrivi nazionali e internazionali dove saranno processati i controlli di sicurezza».

Gli interventi

Gli interventi previsti – come già illustrato nel 2022 – sono molteplici e riguardano diversi ambiti che ne cambieranno, in prospettiva, aspetto e funzionalità, garantendo al contempo servizi di gran lunga migliori rispetto a quelli offerti attualmente. Si parte dai primi 75 milioni di euro che saranno destinati allo sviluppo dell’aerostazione passeggeri. Tradotto: un nuovo terminal partenze, l’adeguamento antisismico dell’aerostazione esistente, la riconfigurazione terminal arrivi e la riqualifica di curbside, airside e landside.