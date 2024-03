calcio serie B

COSENZA “La vendita online dei biglietti di Cosenza-Cittadella (così come di altri eventi) è momentaneamente sospesa per motivi tecnici. In attesa della risoluzione da parte di Vivaticket, tagliandi regolarmente acquistabili allo store, al botteghino e nelle rivendite autorizzate”. Così la società del Cosenza Calcio in una comunicazione ufficiale.

