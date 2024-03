Dossieraggio, Melillo: «C’è mercato di informazioni riservate»

il caso

ROMA «Difficilmente il sottotenente Striano può aver fatto tutto da solo. Ne parlo con cognizione di causa, anche perché anche io sono stato oggetto di dossieraggio abusivo, visto che un fascicolo su di me fu trovato nell’archivio di Pio Pompa negli uffici che furono del Sismi. In ogni caso, elemento centrale dell’inchiesta del collega Cantone sarà proprio la definizione della figura e del sistema di relazioni di Striano». Lo ha detto il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Antimafia. Melillo ha parlato di «straordinaria debolezza delle nostre reti informatiche». Debolezza che riguarda «soprattutto l’amministrazione della giustizia. E questo non solo davanti agli attacchi interni o esterni a dati riservati ma per la oggettiva sproporzione tra la dimensione digitale della criminalità e le capacità di contrasto del nostro sistema». «Da tempo – ha proseguito -, ritengo impossibile indagare efficacemente contro mafie e terrorismo senza governare adeguatamente la dimensione cibernetica». «Esiste un mercato di informazioni riservate. Si tratta di capire se è regolato da casualità e da un numero infinito di attori non collegati tra loro, frutto magari solo della debolezza dei sistemi digitali che le contengono o se ci sono logiche più sofisticate e ampie» ha detto ancora il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e «credo che l’indagine di Perugia – ha aggiunto Melillo -, e non è l’unica, possa mettere qualche mattoncino per capire se c’è una costruzione più ampia».