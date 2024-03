Pastorale lavoro della Cec: «Vile intimidazione all’imprenditrice Rodi Morabito»

il fatto

CATANZARO La Commissione regionale della Pastorale sociale del lavoro della Conferenza episcopale calabra «𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐦𝐢𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐩𝐞𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐝𝐢 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐛𝐢𝐭𝐨, imprenditrice agricola titolare della Tenuta Badia a Rosarno, vicepresidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria e Dirigente di Coldiretti». «L’ultimo – è scritto in una nota – di una serie di atti intimidatori verso questa imprenditrice lungimirante e fondata sui valori del vangelo, se da una parte fa emergere la viltà e l’arretratezza mentale e culturale di porzioni del nostro territorio, dall’altra testimonia la caparbietà ed il coraggio di Patrizia Rodi Morabito. Non basta esprimere sdegno e condanna perché, ne siamo consapevoli, non si tratta 𝑠𝑜𝑙𝑜 di atti inaccettabili e contrari ai valori fondamentali di giustizia, convivenza civile e rispetto reciproco; quello che dobbiamo fare è invertire il modo di pensare e avviare un processo di cambiamento culturale, profondo e inarrestabile, che promuova nel quotidiano la giustizia e la legalità e la cultura dell’amicizia sociale. «E’ 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎, 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖. 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒̀ 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑐𝑒, 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑒 𝑚𝑖𝑜𝑝𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑐𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎 𝑃𝑎𝑝𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑇𝑢𝑡𝑡𝑖». «Confidiamo – conclude la Commissione – nelle autorità competenti che agiscano con tempestività e determinazione per garantire la protezione di coloro che operano nel mondo dell’impresa, promuovendo un clima di fiducia e serenità nel nostro territorio e ci mettiamo in prima fila per fare la nostra parte di operatori di pace, innovatori sociali, promotori di cambiamento e giustizia in ogni luogo e in ogni angolo del nostro impegno quotidiano».

