Bonifica del “Sin”, Mancuso: «L’arrivo dell’Esercito a Crotone ridà speranza al territorio»

il caso

REGGIO CALABRIA «La determinazione del generale Emilio Errigo, commissario straordinario del Sito contaminato di Interesse Nazionale Sin, che più volte ho apprezzato al pari del suo deciso impegno per accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica, potrà aiutare una città importante del Mezzogiorno italiano come Crotone a venire a capo della bonifica. Colpisce che mentre i temi della transizione ecologica per assicurare un comune futuro migliore, del contrasto al cambiamento climatico, dell’economia circolare e della necessità di un nuovo modello economico che garantisca l’ambiente in cui viviamo sono di stringente attualità, Crotone e il suo territorio sono ancora alle prese con un preoccupante dossier ambientale di cui si discute da tanti e troppi anni». Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che aggiunge: «L’arrivo in Calabria, su richiesta del commissario Errigo, del team del Comando delle Forze Operative Terrestri dell’Esercito, per fare il punto sulla contaminazione del territorio e dare quindi avvio alle operazioni di bonifica, è una notizia che ridà speranze a un’area della Calabria che ha dato tanto allo sviluppo del Paese, ma che, dopo la crisi industriale degli anni ’90, è stata fortemente trascurata».

