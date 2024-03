Il derby costa caro: la prossima trasferta vietata ai tifosi del Catanzaro e del Cosenza

CALCIO VIOLENTO

CATANZARO In seguito agli incidenti che si sono verificati dopo il match di domenica scorsa tra Cosenza-Catanzaro. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms) ha vietato ai tifosi del Catanzaro la prossima trasferta, quella con il Brescia in programma il 16 marzo, e ha vietato ai tifosi del Cosenza la trasferta a Terni. “Il Comitato- si legge inoltre nel provvedimento odierno – inoltre delibera che alla luce dei gravissimi episodi accaduti sarà dato corso a un monitoraggio delle tifoserie del Cosenza e del Catanzaro al fine di svolgere un’accurata e costante valutazione delle condotte poste in essere e suggerire l’adozione di ulteriori misure di rigore, in particolare in occasione di eventuali partite che vedano coinvolte entrambe le squadre”. Il divieto delle trasferte era stato anticipato ieri dal Corriere della Calabria.

