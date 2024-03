“Reset”, la Cassazione dispone un nuovo esame per l’ex sindaco di Rende Marcello Manna

la decisione

COSENZA La Corte di Cassazione ha disposto un nuovo esame per l’ex sindaco di Rende, Marcello Manna. Il lungo e tortuoso iter trova epilogo nella decisione odierna degli Ermellini che hanno accolto il ricorso presentato dalla procura di Catanzaro avverso l’annullamento dell’ordinanza decisa dal Tribunale del Riesame di Catanzaro. I fatti si riferiscono alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposti nei confronti di Marcello Manna, ex sindaco di Rende coinvolto nel procedimento scaturito dall’inchiesta denominata “Reset“.

L’intricato iter

Con ordinanza del 25 maggio 2023, il Tribunale di Catanzaro, decidendo sul riesame a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione nei confronti di Marcello Manna – che aveva annullato l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro e che aveva a sua volta annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari applicativa nei confronti del ricorrente della misura degli arresti domiciliari – annullava l’impugnata ordinanza e, per l’effetto, revocava la misura in atto. Secondo l’imputazione provvisoria, Marcello Manna, «avrebbe accettato da Adolfo D’Ambrosio e da Massimo D’Ambrosio, vertici dell’omonimo sodalizio criminale di matrice ‘ndranghetista operante nel comune di Rende, a sua volta inserito nella confederazione di gruppi con a capo Francesco Patitucci», la promessa di procacciamento di voti «in cambio della concessione ai D’Ambrosio dell’affidamento dei lavori al Palazzetto dello Sport di Rende». In merito alla ordinanza, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione, che in sede di annullamento «aveva disposto il rinvio per nuovo giudizio stigmatizzando l’erroneo canone di giudizio del compendio investigativo adottato dal Tribunale nella valutazione della gravità del quadro indiziario». Oggi, invece, la Cassazione ha deciso di considerare fondato il ricorso della procura rinviando al Riesame per un nuovo giudizio. (f.b.)