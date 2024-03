Dopo la vittoria nel derby inatteso tonfo del Catanzaro: la Reggiana passa al Ceravolo

calcio serie B

CATANZARO Improvviso e imprevisto tonfo interno del Catanzaro, che nell’ultimo turno del campionato di serie B perde contro la Reggiana per 1-0: a decidere la gara al 12esimo del primo tempo un’autorete di Fulignati, che ferma dunque la serie di risultati utili dei giallorossi e smorza l’entusiasmo dopo la vittoria nel derby contro il Cosenza di domenica scorsa, rallentando la corsa ai playoff. Partita ostica per il Catanzaro, che nella ripresa ha provato a riacciuffare la Reggiana sfiorando più volte il pari ma non trovandolo.

Al Ceravolo si arresta la serie positiva del Catanzaro sconfitto di misura per 1-0 da una Reggiana solida e cinica. Prima frazione di gioco che vede la squadra di casa, con la medesima formazione vittoriosa la scorsa settimana nel derby contro il Cosenza, come al solito imporsi per il possesso palla, ma senza riuscire a capitalizzare serie occasioni da rete. Anzi, a passare in vantaggio è la Reggiana al minuto numero dodici, con un’azione che si sviluppa sulla fascia sinistra e porta Girma al tiro rimpallato dal palo sulle spalle del portiere Fulignati, autore dello sfortunato autogol. I giallorossi abbozzano una reazione poco lucida, con qualche azione individuale che si infrange contro il muro difensivo degli emiliani, bravi a non concedere alcuno spazio a Iemmello e compagni. Nel secondo tempo, il Catanzaro parte forte con il cambio immediato di Biasci al posto di Ambrosino, ma il copione della partita non cambia. La Reggiana non si disunisce e riesce a tenere in piedi il risultato mantenendosi compatta e senza, di fatto, soffrire troppo le sortite offensive dei padroni di casa. Anche i cambi non modificano l’inerzia del gioco. Con questa sconfitta il Catanzaro ferma la sua scalata verso i posti alti della classifica, mentre la Reggiana, dopo tre pareggi, fa un balzo in avanti nella corsa ai play-off. (Foto tratta dalla pagina facebook del Catanzaro Calcio)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato