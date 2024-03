Falsi posti letto Covid, in quattro a processo a Catanzaro

il caso

CATANZARO Il gup del Tribunale di Catanzaro ha rinviato a giudizio quattro persone nell’ambito di un’inchiesta su presunti posti letto Covid “gonfiati” al Policlinico Mater Domini del capoluogo calabrese. In particolare, il processo è stato disposto per l’ex commissario del Policlinico, Giuseppe Giuliano, dell’ex direttore sanitario del Mater Domini, Matteo Galletta, dell’ex Rettore dell’Università di Catanzaro, Giovambattista De Sarro, e dell’ex direttore medico di presidio del Policlinico, Caterina De Filippo. L’accusa formulata dalla Procura di Catanzaro nei loro confronti è quella di falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici: secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero comunicato alla Regione Calabria un numero non rispondente al vero di posti letto Covid-19 attivabili in 48 ore in due strutture afferenti al Policlinico Mater Domini, l’ospedale nel campus di Germaneto e Villa Bianca, inducendo in errore sia il dipartimento Salute della Regione sia il ministero della Salute che assegnava il codice colore alle Regioni per il contenimento della pandemia. Il processo inizierà il 26 settembre. (Agi)