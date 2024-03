Borgo dei Borghi 2024, l’appello di Piero Pelù per Badolato: «Un posto bellissimo» – VIDEO

il riconoscimento

BADOLATO «Mi giunge notizia che Badolato sia in lizza come borgo dei borghi italiani e io vi assicuro, è da tanti anni che ci vado, è veramente un bellissimo posto e le persone sono meravigliose. Per cui votate Badolato». Così in un video sui social il famoso cantante Piero Pelù, simbolo del rock italiano e cofondatore dei Liftiba. Quello del cantante toscano è solo l’ultimo dei diversi appelli a votare il comune catanzarese candidato a diventare borgo dei borghi per il 2024. Badolato è l’unico comune calabrese tra le 20 località italiane che si contendono il riconoscimento. La competizione è ospitata dal programma Kilimangiaro di Rai3. Nel 2021 a ottenere il primo posto fu Tropea. Già quattro anni fa la rockstar italiana aveva pubblicato un video di endorsement per Badolato, invitando a votare per la Chiesa dell’Immacolata come luogo FAI.