Elezioni Europee, Vannacci: «Sto valutando l’offerta della Lega»

ROMA «Il comitato è nato ad agosto in Calabria. Si tratta di un’associazione culturale alla quale io sono esterno e che ha come scopo quello della divulgazione delle idee e dei principi espressi nel mio libro “Il mondo al contrario”». Lo afferma il generale Roberto Vannacci ad Affaritaliani.it commentando la riunione del comitato nazionale “Il mondo al contrario” che si è svolta all’hotel Continental di Tirrenia (Pisa) per la prima assemblea nazionale. Sulla possibile candidatura alla prossime elezioni Europee, il generale indagato dalla Procura militare per falsi rimborsi e indennità non dovute, ha aggiunto che continua «a valutare questa opportunità che mi è arrivata dalla Lega ma non solo, e non dico da quali altre formazioni politiche. Resto per ora in una fase di valutazione e scioglierò la riserva quando lo riterrò opportuno, spero che la smettano tutti di chiedermi quando prenderò una decisione. Lo farò quando vorrò io e quando sarò pronto».

